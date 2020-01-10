İşte Kasım Süleymani suikastinin azmettiricisi: Trump'a fısıldayan adam!

CNN, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin ölüdürüldüğü saldırının arkasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun olduğunu ileri sürdü. CNN'e göre bu durum Pompeo'nun Trump yönetiminde ne kadar etkili olduğunu da ortaya koydu.

Çeşitli kaynaklara göre, bölgede etkili olan İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün lideri General Kasım Süleymani'nin “savaş alanının dışına” itmek Pompeo'nun on yıldır hedeflediği bir şeydi.

Bir kaynak, 'Süleymani operasyonun arkasında Pompeo vardı. Kesinlikle oydu.' diyor.

'BÖLGEDE ŞİDDETLENEN TERÖRİZMİN BEYNİYDİ'

Pompeo'ya yakın bir dizi kaynağa göre Pompeo, her zaman İran'ın Orta Doğu'daki sıkıntıların temel nedeni olduğuna ve özellikle Süleymani'nin bölgede şiddetlenen terörizmin beyni olduğuna inanıyordu.

Öyle ki 5 Ocak'ta CNN'e konuşan Pompeo, "Savaş alanından kötü bir adamı çıkardık. Doğru kararı verdik.' ifadelerini kullanmıştı.

Pompeo, aynı gün ABC'ye yaptığı açıklamada, Süleymani'yi öldürmenin çok önemli olduğunu vurgulamış, 'Çünkü o Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı aktif plan yapan, Amerikalıların hayatları için tehlike arz eden bir adamdı.' dedi.

'TRUMP'A FISILDAYAN'

Pompeo'nun ABD başkanı ile geliştirdiği ilişkiler nedeniyle 'Trump'a fısıldayan' lakabıyla anıldığını söyleyen kaynaklar, Pompeo'nun herhangi bir askeri çatışmaya karşı çıkan Trump'ı agresif bir İran stratejisine yönlendirdiğini belirtiyor.

Pompeo'ya daha yakın kaynaklara göre İran'la hesaplaşma tartışmasının öncüsü, Pompeo. Ancak bunun Başkanın politikası olduğunu ama Pompeo'nun bu politikayı yürütmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Ayrıca Mike Pompeo'nun Bakanlar Kurulu'nda liderlik yaptığı da ileri sürüyor.

WASHİNGTON POST'A KONUŞAN KAYNAK DA AYNI KİŞİYİ İŞARET ETTİ

Adının saklı kalması koşuluyla Washington Post gazetesine konuşan Amerikan kaynaklar da, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğinin saldırıya uğramasından sonra Başkan Donald Trump’ı her gün birden çok kez aradığını ifade etti.

Pompeo aylar önce Trump ile İranlı General Kasım Süleymani’nin suikastını görüştü. Ancak o zaman ne Trump ne de ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) böyle bir adım için hazırdı.

GERİLİM SÜRÜYOR

Süleymani'yi öldüren İHA saldırısının arkasında kimin olduğuna bakılmaksızın, iki ülke gerçekten de ciddi bir krizden geçiyor. Doğrudan askeri çatışma yok ama Tahran'ın misilleme sözlerini yenilerken Trump İran için daha katı yaptırımların yolda olduğu mesajını verdi.