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İşte Ghosn'un refakatçileri

İşte Ghosn'un refakatçileri

Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçan eski Nissan CEO’su Ghosn’a yardımcı olan ABD’lilerin Atatürk Havalimanı’ndaki görüntüleri ortaya çıktı.

Carlos Ghosn’un,  Nissan’ı dolandırdığı gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. 29 Aralık’ta Osaka’dan hareket eden ve 30 Aralık’ta saat 05.30’da Atatürk Havalimanı’na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan ve İstanbul Havalimanı’nda tarifeli uçakla Lübnan’a giden yabancı uyruklu iki kişinin, Ghosn’a yardım ettikleri ve uçakta eşlik ettikleri öne sürüldü. 

ARKA ARKAYA İŞLEMLER

Ghosn’la birlikte Türkiye’ye gelen ABD vatandaşı Michael T. (60) ile Lübnan vatandaşı George Antoine Z’nin (61) yer hizmetleri aracılığıyla yurda giriş yaptıkları, saat 06.02’de taksiyle İstanbul Havalimanı’na geçtikleri, 12.20’de Lübnan Hava Yolları’na ait uçakla Türkiye’den ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. İstanbul Havalimanı güvenlik kamera görüntülerinde, Michael T. ve George Z.’nin arka arkaya işlemlerini yaptırdıkları görülüyor.


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