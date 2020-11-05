İsrailli eski bakandan çağrı: Biden kazanırsa, ilhak planını o göreve gelmeden planı uygulamaya geçirmeliyiz

Eski İsrail Ulaştırma Bakanı ve Yamina (Sağ) Partisi milletvekili Betzalel Smotrich, "Seçimi Joe Biden kazanırsa, ilhak planını o göreve gelmeden uygulamamız için Netanyahu'ya baskı yapmamız gerekecek" açıklamasında bulundu.

AA'da yer alan haberde aşırı sağcı ve Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Smotrich, İsrail Ordu Radyosuna verdiği demeçte ABD'deki başkanlık yarışını Biden'in kazanması halinde bunun İsrail'e yönelik olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Donald Trump'ın seçimi kaybetse bile ABD'nin dış politikasının büyük ölçüde değişmeyeceğini söyleyen Smotrich sözlerini şöyle sürdürdü:

Trump'ın seçimi kaybetmesi halinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak" planının uygulanmasını isteyen Smotrich şunları söyledi:

ABD Başkanı Trump'ın ocak ayında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına dayanarak İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" etmeyi planlıyordu.

Netanyahu yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan ilişkileri normalleştirme anlaşması nedeniyle bu planı askıya aldığı dile getiriliyor.