İsrail'in ölümcül silahı belgelendi

‘22 Long Rifle’ isimli silahın son kurbanının 4 Aralık’ta işgal altındaki Batı Şeria’da şehit edilen 13 yaşındaki Filistinli Ali Ebu Aliyya olduğu açıklandı. Açıklamada, İsrail’in söz konusu silahla ilgili olarak “ölümcül değil” iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulandı. Uluslararası hukuk kuruluşlarının raporlarına göre, yıl başından bu yana yaşları 13 ila 17 arasında değişen 8 Filistinli çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.