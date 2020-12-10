10 Aralık 2020 Perşembe 00:41 | Son Güncelleme:
İsrail'in ölümcül silahı belgelendi
Cenevre merkezli Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi, İsrail güçlerinin ‘ölümcül Ruger' olarak bilinen ‘22 Long Rifle' isimli bir silah kullandığı ve çocuk kurbanların bir kısmının bu silahla öldürüldüğünün belgelendiğini duyurdu.
‘22 Long Rifle’ isimli silahın son kurbanının 4 Aralık’ta işgal altındaki Batı Şeria’da şehit edilen 13 yaşındaki Filistinli Ali Ebu Aliyya olduğu açıklandı. Açıklamada, İsrail’in söz konusu silahla ilgili olarak “ölümcül değil” iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulandı. Uluslararası hukuk kuruluşlarının raporlarına göre, yıl başından bu yana yaşları 13 ila 17 arasında değişen 8 Filistinli çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.