İsrail'in Haaretz gazetesi: İsrail de başta bir düşünceydi, daha sonra devlete dönüştü

Ortadoğu’da Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’teki filistin topraklarını işgal eden ve her geçen gün uyguladığı zulümleri artıran İsrail, terör örgütü PKK ve Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye desteğini gizlemiyor. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Suriye’nin kuzeyinde yer alan YPG için ezilmiş halklar benzetmesi yaparak “arada kalmışlar” derken, teröristler için devlet kurma yolunda olduklarını ifade eden bir yazı yayımladı. Dor Shilton tarafından kaleme alınan ve sözde Rojava bölgesini kast ederek “Suriye’nin Karanlık Ama Demokratik ve Eşitlikçi Toplumu” başlığıyla yayımlanan yazıda ayrıca İsrail’in de Suriye’nin kuzeyindeki YPG’liler gibi önceleri bir filkir olduğu daha sonra devlet oldukları ifade edildi. Gazete böylece Kuzey Suriye’de pek çok bölgeyi işgal eden YPG/PYD’yi de kendisi gibi işgal yoluyla devletleşme yolunda teşvik etti.

TÜRKİYE’YE KİRLİ İFTİRA

Yazıda aydınlıkçı Batı dünyası da sözde özgürlüğü için savaşan ancak terör örgütü YPG’nin himayesinde olan Rojava halkına yeterince destek olmamakla suçlanıyor. Batı medyası ilgisizlikle suçlanırken ABD ordusu da Türkiye’nin NATO müttefiki olması dolayısıyla kendi çıkarı dışında bölgenin gelişmesi için kılını kıpırdatmadığı belirtiliyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den ABD askerlerini çekme kararı almasının Türkiye’nin bölgeye doğrudan saldırma planları yaptığı, bu nedenle dünyanın en demokratik otonomi bölgesi olmaya aday olan Rojava’nın bir rüya olarak kalacağı, bunun da büyük bir tehlike olduğuna vurgu yapılıyor.

ÖCALAN’A ÖVGÜLER DİZDİ

Yazıda Irak ve Suriye’nin bölünmesinin buralarda yaşayan Kürtlere bağımsız devletleşme yolunda fırsat sunduğuna vurgu yapılırken en güzel örneğin de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi olduğu, Kürdistan adıyla kurulacak yeni devletin de (YPG’nin işgal ettiği petrol bölgeleri) gelirleriyle büyüyerek bölgede söz sahibi olacağı anlatıldı. Terör elebaşı Abdullah Öcalan’dan ise halkını özgürlüğe kavuşturmaya çalışan ancak bu fikirden sonradan vazgeçip daha özgürlükçü bir modele geçen vizyoner olarak söz edildi.