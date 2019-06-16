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  3. İsrail'den S-400 provokasyonu

İsrail'den S-400 provokasyonu

İsrail'den S-400 provokasyonu

İsrail Güvenlik Kabinesi Üyesi ve Çevre Bakanı Zeev Elkin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımına işaret ederek, ABD ve NATO’ya, ‘gelişmiş silahlara sahip olmaya çalışan Türkiye’ye güvenmeme’ çağrısında bulundu.

İsrailli Bakan Elkin, ABD’nin, Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü’nde eğitim gören Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını durdurma kararını desteklediğini açıkladı. Bakan, Avrupa’ya yönelimin artık Türkiye’nin stratejik hedefi olmadığı şeklinde provokatif ifadeler kullandı.

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