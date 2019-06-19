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İsrail'den İran'a uyarı: Bizi test etmeye kalkmayın

İsrail'den İran'a uyarı: Bizi test etmeye kalkmayın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun "büyük bir yıkıcı güce" sahip olduğunu söyleyerek, üstü kapalı şekilde İran'ın yanı sıra Hamas ve Hizbullah'ı da uyardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun "büyük bir yıkıcı güce" sahip olduğunu söyleyerek, üstü kapalı şekilde İran'ın yanı sıra Hamas ve Hizbullah'ı da uyardı.

İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde düzenlediği tatbikatı izleyen Netanyahu, burada yaptığı açıklamada isim vermeden İran, Hamas ve Hizbullah'ı hedef aldı.

Netanyahu İran, Hamas ve Hizbullah'ı kastederek, "Kuzey, güney ve doğudaki komşularımızın bizi yok etmekle tehdit ettiklerini duyuyorum. Düşmanlarımıza şunu söylüyorum: İsrail ordusunun muazzam bir yıkıcı gücü var. Bizi test etmeyin." ifadelerini kullandı.

İran ve Hizbullah yetkililerinin bölgede artan tansiyon nedeniyle zaman zaman "İsrail'i haritadan silecekleri" yönündeki demeçleri uluslararası basına yansıyor.

AA

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