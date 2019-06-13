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13 Haziran 2019 Perşembe 09:47 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:52

İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası

İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası

İsrail ordusu tarafından alınan abluka kararının ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

İsrail ordusu, helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldı.

Ordu tarafından yapılan ve Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan yazılı açıklamada, söz konusu kapsamlı ablukanın ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

İsrail yönetimi son olarak salı günü, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 10 deniz milinden 6 mile düşürme kararı almıştı.

Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

AA

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