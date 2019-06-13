İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, tarım arazisi üzerindeki bir hedefi vurdu. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde Hamas hareketine ait bir tüneli vurduğu ifade edildi. Açıklamada, saldırının, Gazze'den atılan rokete karşılık düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıdan birkaç saat önce, Gazze'den İsrail'in güneyine atılan bir roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

Gazze'de roket saldırısının sorumluluğunu üstlenen olmamıştı.

AA