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  3. İsrail'de büyük skandal! Öldürülmelerini mübah gören haham ödüllendirildi

İsrail'de büyük skandal! Öldürülmelerini mübah gören haham ödüllendirildi

İsrail'de büyük skandal! Öldürülmelerini mübah gören haham ödüllendirildi

İsrail yönetiminin,Yahudi olmayanların, özellikle de Filistinlilerin öldürülmesini mübah gören İsrailli haham Yitzchak Ginsburgh'a "Tevrat ve Bilgelik" ödülü vereceği belirtildi.

İsrail Haaretz Gazetesi'nin haberinde, İsrail Eğitim Bakanlığının, fanatik Yahudi haham Ginsburgh'a perşembe günü "Tevrat ve Bilgelik" ödülü vereceği aktarıldı.

Haberde, Ginsburgh'un, "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı"nı gerçekleştiren fanatik Yahudi Baruch Goldstein'in en büyük destekçilerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazete, ödül törenine İsrail Eğitim Bakanı Rafi Peretz ile Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz'ın da katılacağını bildirdi. .

Baruch Goldstein'in 25 Şubat 1994'te gerçekleştirdiği ve tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

(AA)

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