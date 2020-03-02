İsrail'de bugünkü erken seçim yine kaosa gebe

Ülkede geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül’de olmak üzere 2 ayrı seçim yapılsa da sağ ve sol blokun hükümeti kurmak için gerekli sandalyeye ulaşamaması nedeniyle koalisyon krizi çözülemedi. Bugünkü seçimde yarışın Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçeceği öngörülüyor. Ancak kamuoyu yoklamaları ne sağ ne de sol blokun koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayıya ulaşabileceğini ortaya koyuyor.