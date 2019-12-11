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İsrail üçüncü seçime hazırlanıyor

İsrail üçüncü seçime hazırlanıyor

2019 yılı içerisindeki iki seçimde de hükümet kurulamayan İsrail'de, üçüncü seçimin hazırlıkları yapılıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, koalisyon krizinin devam ettiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı olası erken seçimin tarihi konusunda anlaştı.

Buna göre seçimlerin 2 Mart 2020'de yapılması planlanıyor.

İsrailliler ise bu durumdan oldukça rahatsız. Yeni bir seçime ihtiyaç olmadığını düşünen İsrailliler, bu kadar kısa bir süre içerisinde 3 ayrı seçim yapılmasının ekonomik sonuçlarından şikayet ediyor.

LİKUD 2'NCİ SIRADA

Netanyahu yaşanan hükümet krizi sebebiyle nisan ayından bu yana geçici olarak başbakanlık koltuğunda.

Netanyahu'nun partisi Likud ise son seçimlerde 2'nci sırada yer aldı. 

Seçim kararının kesinleşmesi durumunda Netanyahu'nun 3 ay daha koltuğunu koruması bekleniyor.

Ülkede istikrar sorunu olduğuna dikkat çeken vatandaşlar ise Netanyahu'nun gitmesi gerektiğini düşünüyor.

Öte yandan, Likud'da 26 Aralık'ta başkanlık seçimi yapılması planlanıyor.

AA


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