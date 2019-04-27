İsrail Suriyeli 2 tutukluyu serbest bırakacak

Yerel basınında konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, 1982'deki 1. Lübnan Savaşı sırasında kaybolan bir askerin cesedine ait kalıntıların 37 yıl aradan sonra bu ay başında İsrail'e getirilmesi nedeniyle Suriyeli 2 tutuklunun serbest bırakılacağını belirtti.

İsrailli yetkili, Suriyeli 2 tutuklunun serbest bırakılmasına "birkaç gün" önce karar verildiğini, esir takasının "söz konusu olmadığını" ve bu kararın "iyi niyet göstergesi" olarak alındığını dile getirdi.

Serbest bırakılacak Suriyeli mahkumların kimlik bilgilerine ve ne zaman serbest bırakılacaklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

1. Lübnan Savaşı sırasında, 11 Haziran 1982'de Lübnan'ın güneyindeki Yakup Sultan köyünde yaşanan çatışmada kaybolan 5 İsrail askerinden biri olan Zachary Baumel'in cesedine ait kalıntılar 37 yıl aradan sonra 3 Nisan'da İsrail'e getirilmişti.

İsrail basını, Baumel'in cesedine ait kalıntıların Suriye'nin güneyindeki Yermük Kampı'nda bulunduğunu ve ülkeye getirilmesinde Moskova yönetiminin yardımcı olduğunu yazarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu askere ait kalıntıların bulunmasına Rus askerlerinin yanı sıra Esed güçlerinin de katkı sunduğunu açıklamıştı.

Savaş sırasında kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan 5 İsrail askerinden ikisinin cesetleri savaştan birkaç yıl sonra ülkelerine gönderilmişti. Baumel'in de aralarında bulunduğu 3 askerden ise 37 yıldır haber alınamıyordu.

AA