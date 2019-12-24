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  3. israil rumları hayal kırıklığına uğrattı: Karşıyız ama Türkiye ile çatışmamız mümkün değil

israil rumları hayal kırıklığına uğrattı: Karşıyız ama Türkiye ile çatışmamız mümkün değil

israil rumları hayal kırıklığına uğrattı: Karşıyız ama Türkiye ile çatışmamız mümkün değil

İsrail, Türkiye ile Libya arasında geçen ay imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na karşı olduğunu fakat bunun Türkiye'yle çatışmaya sebep olmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Euronews'te yer alan habere göre, İsrail adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Israel Katz, ancak bu durumun Ankara ile Tel Aviv arasında bir çatışmaya dönüşmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ankara'nın Trablus ile yaptığı anlaşmaya karşı çıkan İsrail, Mısır, Yunanistan ve GKRY ile birlikte hareket ediyor.

İsrail hükümeti şu ana kadar net açıklama yapmış değildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gelecek hafta Yunanistan'ı ziyaret edecek.

Ziyaretin en önemli gündem maddesi, İsrail'den Avrupa'ya gaz ihraç etmek için denizaltı boru hattı inşa planı olacak.

RUMLAR İSRAİL'DEN YARDIM İSTEMİŞTİ

Diğer yandan GKRY, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Nikos Anastasiadis'e anlaşmanın 'yasa dışı' sayılması ve kınanması gerektiğini söylediğini bildirmişti.

Lefkoşa'nın açıklamasının teyidi sorulan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "İsrail'in resmi duruşu bu. Ancak bu, Türkiye ile karşı karşıya gelmek için savaş gemileri göndereceğimiz anlamı taşımıyor." açıklamasında bulundu.


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