İsrail medyası rahatsız oldu: Bu iş birliği bizi aşar

İsrail’in The Jerusalem Post gazetesi Türkiye ve Rusya arasındaki büyüyen işbirliğine dikkat çekerek “Türkiye ve Rusya’nın enerji ve diğer konularda büyüyen işbirliği, İsrail’i gölgede bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Gazete bu konuda tüm Ortadoğu’yu ve ABD’yi dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini satın almasını ve Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin, gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerinin sonucu olarak okuyan gazete, “Türkiye Rusya ilişkileri şu an başlangıç aşamasında olsa dahi ileride uzun dönemli sonuçları olacaktır” yorumunda bulundu.