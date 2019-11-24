İsrail mahkemesi, Şeyh Raid Salah'ın davasına ilişkin kararını açıkladı

Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine, bugün, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde görülen duruşmada, İsrailli yargıcın, Salah'ı, "terör örgütüne destek olmak" da dahil, yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle 4 ayrı suçtan mahkum ettiğini bildirdi.

1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının 2015'te İsrail makamlarınca terör örgütü olarak nitelenerek yasaklandığını hatırlatan Zabarka, mahkemenin, İsrail'in 2017'de Mescid-i Aksa'nın kapılarına elektronik metal arama dedektörleri koyma girişimleri sırasında Şeyh Salah'ın yaptığı bazı konuşmaları da suç unsuru olarak kabul ettiğini söyledi.

Zabarka, İsrail mahkemesinin, Şeyh Salah hakkında 18 Aralık'ta görülecek duruşmada söz konusu suçlamalardan ne kadar hapis cezası alacağını açıklayacağını kaydetti.

Söz konusu kararın tamamen siyasi olduğuna işaret eden Zabarka, Şeyh Salah'ın önder ve öncü kişiliğinin İsrail açısından "risk" olarak algılandığını aktardı.

- Mahkeme, Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet süresini 3 ay uzatmıştı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 14 Şubat'ta Şeyh Salah'ın ülkenin kuzeyindeki Kefr Kanna bölgesindeki zorunlu ikamet süresini 3 ay uzatmıştı.

Zabarka, mahkemenin müvekkili hakkındaki ev hapsini uzatma kararının, Şeyh Salah'ın koluna elektronik bileklik takılmasının yanı sıra misafir ağırlama, hutbe verme, sosyal paylaşım sitelerini kullanma ve basına açıklama yapmasının yasaklanmasını da içerdiğini söylemişti.

Salah'ın zorunlu ikamet süresi mayısta dolarken mahkeme, kısıtlamaların devam etmesine karar vermişti.

- Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve seyahat yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı.

Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 1 Temmuz 2018'de görülen duruşmada, Şeyh Salah'ın teknik işlemler tamamlandıktan sonra şartlı tahliye edilmesine karar vermiş ve Salah, 6 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı. (AA)