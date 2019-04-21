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İsrail işitme ve konuşma engelli Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail işitme ve konuşma engelli Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde işitme ve konuşma engelli bir Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde işitme ve konuşma engelli bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, El-Halil kentinde 21 yaşındaki Ammar Amir Bekri'yi işitme ve konuşma engeli olmasına rağmen gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin ayrıca Kudüs, El-Halil ve Ramallah kentlerinde 5 Filistinliyi daha gözaltına aldığı aktarıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

(AA)

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