İsrail işgal haritası çizmeye başladı

İsrail’de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesindeki habere göre, görev süresi sona eren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz ay açıkladığı ve Yüzyılın Anlaşması isimli sözde barış planı gereği İsrail’in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını ve birkaç hafta içinde biteceğini belirtti. Haritanın kapsadığı tüm topraklarda, egemenlik anlayışının uygulanacağına işaret eden Netanyahu, bunun, Batı Şeria’daki gayrimeşru yerleşim bölgeleri ile Agvar bölgesinin tümünü kapsadığını kaydetti. Netanyahu, İsrail için Batı Şeria’sız bir vatanın söz konusu olmayacağını iddia etti.

TÜM DÜNYA BİLİYOR

Netanyahu’ya Filistin Devlet Başkanlığı’ndan ‘Filistin haritasını tüm dünya biliyor’ karşılığı geldi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Batı Şeria’nın bazı bölümlerini kendi topraklarına katmak için harita çalışmaları yaptıkları” ifadelerine cevap verdi. Rudeyne, “Devletin haritası, Birleşmiş Milletler’in kararlarına göre dünyanın kabul ettiği bir haritadır” dedi. Haritanın, 4 Haziran 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete ait olduğuna işaret eden Rudeyne, “Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz” ifadesini kullandı.

Trump, 28 Ocak’ta Netanyahu ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Trump’ın planına tüm dünyadan tepkiler yağmıştı.

ABD’DEN ‘ACELE ETMEYİN’ UYARISI

İsrail’in Batı Şeria’yı resmen ilhak çalışmaları hız kazanırken, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ‘süreç tamamlanmadan tek taraflı hareket edilirse ilhak için ABD’nin desteğinin kaybedilebileceği’ uyarısını yaptı. Friedman, daha önce “İsrail’in beklemesine gerek yok” demişti.