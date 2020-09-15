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  • İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan 'ilişkilerin normalleştirilmesine' yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı
15 Eylül 2020 Salı 20:38 | Son Güncelleme:

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan 'ilişkilerin normalleştirilmesine' yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan 'ilişkilerin normalleştirilmesine' yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı

Son Dakika Haberleri.. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı.

Ayrıntılar geliyor...

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