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  3. İsrail için casusluk yapan Rus gazeteci İran'da tutuklandı

İsrail için casusluk yapan Rus gazeteci İran'da tutuklandı

İsrail için casusluk yapan Rus gazeteci İran'da tutuklandı

Rus gazeteci Yulia Yuzik’in, İsrail istihbaratı için çalıştığı iddiasıyla İran Devrim Muhafızlarınca tutuklandığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, olayın ardından İran'ın Moskova Büyükelçisinin bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Rus gazeteci Yulia Yuzik’in, İsrail istihbaratıyla iş birliği yaptığı iddiasıyla İran Devrim Muhafızları tarafından Tahran’da tutuklandığı belirtildi.

TASS haber ajansında yer alan bilgiye göre, Yuzik’in Tahran’a uçuşunun ardından havaalanında yakalandığı aktarıldı.

Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği Basın Ofisinden yapılan açıklamada, “Büyükelçiliğimiz, yaşanan durumun farkındadır. Olayın detaylarını öğrenmeye çalışıyoruz.” ifadelerine yer verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise İran'ın Moskova Büyükelçisinin, tutuklanan gazeteci Yulia Yuzik ile ilgili olarak bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

Jerusalem Post’un Radio Farda’dan aktardığına göre, Yulia Yuzik’in arkadaşı Boris Wojciechowski şöyle konuştu:

“Yulia bir süre önce İran’a davet edilmişti, fakat Tahran’a gelir gelmez pasaportuna el koyuldu. Kendisine, pasaportunu dönüşte alabileceği söylendi. Aynı günün akşamı, Devrim Muhafızları yetkilileri otel odasını basarak kendisini yaka paça götürdü.”

Yulia Yuzik’in tutuklanmasının ardından yalnızca Moskova’daki akrabalarıyla konuşmasına izin verildiği, mahkemesinin ise 5 Ekim Cumartesi günü görüleceği bildirildi. Yuzik’in suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

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