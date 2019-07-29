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  3. İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir genci evinden zorla alıkoyarak işkence etti

İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir genci evinden zorla alıkoyarak işkence etti

İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir genci evinden zorla alıkoyarak işkence etti

İsrail askerleri Kudüs’te 7 Filistin vatandaşının evlerine girerek gözaltına aldı. Bir gencin işkence edilerek gözaltına alındığı görüntüler amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Kudüs’te Filistinlilerin yaşadığı bir mahalle olan Al-Issawiya’da, İsrail askerleri, Filistin vatandaşlarının evlerine girerek 7 kişiyi gözaltına aldı. Ailelerinin gözleri önünde gözaltına alınan vatandaşların çoğunluğunun genç olduğu belirtilirken, Fadi Yusuf Obeid isimli bir Filistin vatandaşının işkence edilerek gözaltına alındığı görüntüler amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Sırtında yara izleri görülen gencin, elleri ters kelepçelenerek araca bindirildiği görüldü. Bu sırada Yusuf’un babası oğlunu kurtarmak için araca doğru koşarken, İsrail askeri tarafından engellendi.

(DHA)

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