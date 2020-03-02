Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2549
  • 6,9342
  • 323.492
  • 107764
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İsrail güçleri Yahudi yerleşimcileri protesto eden 12 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Yahudi yerleşimcileri protesto eden 12 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Yahudi yerleşimcileri protesto eden 12 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilere tepki amacıyla düzenlenen protestoya müdahale ederek, 2'si gerçek mermiyle olmak üzere 12 Filistinliyi yaraladı.

Filistinler, Beyta beldesi yakınında yer alan ve Yahudi yerleşimcilerce gasbedileceğini söyledikleri Arme Tepesi'nde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericileri dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de taşla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi gerçek, 10'unu da plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin Beyta beldesi yakınındaki Arme Tepesi'ne el koymayı planladığını ifade ediyor ve zaman zaman burada gösteri düzenliyor.


Ünlü oyuncu İran'da mahsur kaldı!
Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
'Boşanmadık, yüzük de kanıtı'
Yasak Elma'ya flaş transfer! Dizinin seyrini değiştirecek
Atina'dan sonra ilk kare
<p>Ardahan’da soğuk havaların etkisiyle yiyecek bulamayan tilki, Merkezde bulunan taksi durağı

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bahar Kalkanı zaferi için Fetih suresi okundu

13 milyon emekli için ikinci promosyon zamanı