İsrail güçleri Hamas yöneticilerinin aralarında bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'taki bazı mahalle ve beldelere baskın düzenledi.



Hamas yöneticilerinden Bacis Nahle ve Ahmed Zeyd'i Ramallah'ın kuzeyindeki El-Halezun Kampı'nda, Said Ebulbeha'yı ise Ramallah'ın batısındaki Bitunya beldesinde gözaltına alan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde de 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgal altındaki bölgelerde sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce alıkonuluyor.



AA