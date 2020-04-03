İsrail güçleri Filistinli Bakanı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı

Bakan Hedmi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan çok sayıda kolluk kuvvetinin, Hedmi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı Es-Savvane beldesindeki evine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskın sırasında evin dış ve iç kapılarının kırıldığı, evin içinde köpeklerle arama yapıldığı, evdeki 10 bin İsrail şekeline (yaklaşık 2 bin 750 dolar) el konulduğu kaydedildi.

Arama sırasında eve zarar verildiği aktarılan açıklamada, Bakan Hedmi'nin sorgulama merkezine götürüldüğü, gözaltına alınma nedeninin ise bilinmediği ifade edildi.

Bakan Hedmi, son 1 yılda dördüncü kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.