Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6873
  • 7,2292
  • 346.838
  • 89697.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İsrail güçleri Filistinli Bakanı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı

İsrail güçleri Filistinli Bakanı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı

İsrail güçleri Filistinli Bakanı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı

İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi bu sabah evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.

Bakan Hedmi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan çok sayıda kolluk kuvvetinin, Hedmi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı Es-Savvane beldesindeki evine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskın sırasında evin dış ve iç kapılarının kırıldığı, evin içinde köpeklerle arama yapıldığı, evdeki 10 bin İsrail şekeline (yaklaşık 2 bin 750 dolar) el konulduğu kaydedildi.

Arama sırasında eve zarar verildiği aktarılan açıklamada, Bakan Hedmi'nin sorgulama merkezine götürüldüğü, gözaltına alınma nedeninin ise bilinmediği ifade edildi.

Bakan Hedmi, son 1 yılda dördüncü kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.


Gece yarısı polisi alarma geçiren olay! Sokak ortasında dansözlü drift partisi

Gece yarısı polisi alarma geçiren olay! Sokak ortasında dansözlü drift partisi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Triaj çadırları hastane bahçelerine kurulmaya başlandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları