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  3. İsrail güçleri Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı'nı gözaltına aldı

İsrail güçleri Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı'nı gözaltına aldı

İsrail güçleri Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı'nı gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçleri Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi El-Hedmi'yi gözaltına aldı.

İsrail polisi Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evini basarak gözaltına aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail polisi bu sabah Hedmi'nin evine düzenlediği baskınla bakanı gözaltına altı.

İsrail polisinin ayrıca evde arama yaptığı ve cep telefonlarına el koyduğu da kaydedildi. Olaya ilişkin İsrail polisinden henüz bir açıklama gelmedi.

(AA)

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