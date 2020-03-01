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  3. İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinli'yi yaraladı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinli'yi yaraladı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinli'yi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilere karşılık vermeye çalışan Filistinlilere müdahalesinde 2 kişiyi plastik mermiyle yaraladı.

Görgü tanıklarına göre, bir grup Yahudi yerleşimci Nablus’un güneyindeki Kusra beldesinin kırsalında koyun otlatan Filistinli çobanlara saldırdı.

İsrail askerleri ise Yahudi yerleşimcilerin saldırısını durdurmak amacıyla bölgeye gelen belde sakinlerine göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Görgü tanıkları, 2 Filistinlinin İsrail askerlerinin müdahalesinde plastik mermiyle yaralandığını, Filistinli bir gencin de askerler tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Batı Şeria'da uluslararası toplum tarafından yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayan İsrailliler, Filistin beldelerine, Filistinlilere, ikamet ettikleri yerlere, tarım arazilerine ve araçlarına sık sık saldırıda bulunuyor.

AA


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