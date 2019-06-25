Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8094
  • 6,6165
  • 266.839
  • 95.392
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İsrail Gazze'ye akaryakıt girişini durdurdu

İsrail Gazze'ye akaryakıt girişini durdurdu

İsrail Gazze'ye akaryakıt girişini durdurdu

İsrail, Gazze'deki elektrik santrali için akaryakıt sevkiyatını durdurdu.

İsrail, Gazze'deki elektrik santrali için akaryakıt sevkiyatını durdurdu.

İsrail ordusunun Filistin topraklarındaki faaliyetlerden sorumlu ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek, bugünden itibaren ikinci bir talimata kadar Gazze'deki elektrik santraline Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan akaryakıt sevkiyatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail medyasında dün sınırdaki Gılaf Gazze bölgesinde Gazze'den helyum gazıyla şişirilmiş balon atılması sonucu yangın çıktığı iddiaları yer almıştı.

Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine gönderdiği yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonların bölgede yangına neden olduğunu savunan Tel Aviv yönetimi, bunları gerekçe göstererek, sınır bölgelerine hava saldırıları düzenliyor, akaryakıt girişine engel oluyor ya da balıkçıların avlanma mesafesini kısıtlıyor.

İsrail'in bu kararının Gazze'de elektrik krizini derinleştireceği öngörülüyor.

GAZZE'NİN ELEKTİRK KRİZİ

İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirket verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ve vatandaşlara kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler, kamu binalarının yanı sıra halkı doğrudan olumsuz etkiliyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler
<p>Mardin´in Mazıdağı ilçesi Kele Yolundaki doğa yürüyüşüne çıkan Babayiğit tarlada yılanları fark e

Yılanların Dansı İzleyenleri Mest Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!