İsrail evini yıktı, hayalini yıkamadı
İsrail'in Kasım 2019'da Gazze'ye düzenlediği saldırılarda evlendikten sonra yaşayacağı evi yıkılan Filistinli genç Muhammed Zurub, düğün tarihini ertelemeyerek İsrail'in hayallerini de yıkmasına izin vermedi.
Damat Zurub, “10 yıldır babamla birlikte dairemi yapmaya çalışıyordum. Tam bitirdim derken İsrail uçaklarının attığı bombalarla evimiz yıkıldı. İsrail evimi yıktı ama hayallerimi yıkamadı” dedi.
Filistinli Zurub ve eşi yıkılan evlerinin önünde düğün fotoğrafı çektirdi.