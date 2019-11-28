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İsrail elçisinden soykırıma destek: Bol şans dilerim

İsrail elçisinden soykırıma destek: Bol şans dilerim

İşgalci İsrail rejiminin Myanmar elçisi Ronen Gilor, Myanmarlı yetkililerin Uluslararası Adalet Mahkemesi'nde devam eden soykırım davası üzerine attığı twitte, "Umarım mahkemeden iyi bir karar çıkar, bol şans." ifadelerine yer vererek, Myanmar'ın Müslümanlara yönelik soykırımına destek verdi.

TM Dijital Haber Merkezi

İsrail merkezli yayım yapan Haaretz haber sitesinde yer alan habere göre işgalci İsrail rejiminin Myanmar elçisi Ronen Gilor, Myanmarlı yetkililerin soykırım davası öncesinde Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Bol şans" dileğinde bulundu.

Uluslararası Adalet Mahkemesi'nde devam eden ve Myanmarlı yöneticileri Müslümanlara yönelik soykırım iddiasıyla yargılayan mahkeme öncesi İsrailli elçinin destek açıklaması tepkilere neden oldu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ronen Gilor, "Umarım mahkemeden iyi bir karar çıkar, bol şans." ifadelerine yer verdi.

Haaretz gazetesinin yayımladığı haberde yer alan bilgiye göre ise, Haaretz gazetesi söz konusu twitle alakalı olarak İsrail Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçti. Gazetenin sorularını yanıtsız bırakan dışişleri bakanlığı, aynı zamanda elçi Ronen Giler'in de twitlerini sildirdi.

 


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