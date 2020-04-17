İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu yolsuzluk gösterilerine skandal bir paylaşımla tepki gösterdi

Sol blokta yer alan Meretz Partisi, hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Tel Aviv'de, Netanyahu karşıtı protesto düzenledi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protesto gösterisiyle ilgili Meretz lideri Nitzan Horowitz, Twitter hesabından "Yolsuzlukla savaş" mesajıyla birlikte alandan bir fotoğraf paylaştı.

Netanyahu'nun oğlu Yair ise Horowitz'in iletisine yaptığı yorumda, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen gösteri düzenlenmesini kastederek, "Umarım bu protesto nedeniyle ölecek yaşlı insanlar sadece sizin taraftan olur." ifadesini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi üzerine oğul Netanyahu, skandal tweetini sildi.

AA