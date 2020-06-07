İsrail Başbakanı Netanyahu, otizmli Filistinli'nin öldürülmesi hakkında konuştu

Başbakan Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Hallak'ın 30 Mart'ta Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde şehit edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İyad'ın şehit edildiği saldırıyla ilgili bakanlarına "kapsamlı bir soruşturma" yapılması talimatı veren Netanyahu, "Yaşanan bir trajedidir. Otizmli bir kişiden haksız yere şüphelenildi ve bu olayın geniş kapsamlı şekilde incelenmesini bekliyoruz. Tüm İsrailliler ve İsrail hükümeti olarak ailenin acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

HALLAK, İSRAİL POLİSİNCE AÇILAN ATEŞ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ



İyad Hayri Hallak (32), 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle 'dur' ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.



OTİZMLİ GENCİN AİLESİ KATİLLERİN CEZASIZ KALACAĞINA ÜZÜLÜYOR

Filistinli İyad Hallak'ın (32) ailesi, oğlunun katillerinin cezasız kalacağı üzüntüsünü yaşıyor.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, yaşananlar nedeniyle özür diledi. İsrail polisinin de olayla ilgili soruşturma başlatmasına rağmen suçu işleyenlerin yargılanması gibi bir durum ise henüz söz konusu değil.

"EL-ESBAT KAPISI ÖNÜNDE BİR ÇOCUK GİBİ SİNMİŞ"



Oğlunun katillerinin cezasız kalacağına üzülen Hallak'ın annesi Rana, "Ceza alacaklarını sanmıyorum. Benim oğlum gitti, gözümün nuru gitti, kalbimin atışı gitti. Daha önceki olaylarda olduğu gibi şimdi de kimseye hesap sorulmayacak, kimse yargılanmayacak." ifadesini kullandı.

Acılı anne, oğlunun hiçbir suçunun bulunmadığını ve soğukkanlı bir şekilde infaz edildiğini, onu öldüren polisin ise serbest bırakıldığını vurgulayarak, İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki Filistinlilere karşı kin güden bir tavır içinde olduğunun altını çizdi.

Hallak'ın 6 yıldır Mescid-i Aksa'nın yanında özel ihtiyaç sahiplerinin gittiği bir okula devam ettiğini, bundan dolayı çevredeki herkesin onu tanıdığını anlatan anne Rana, "Okula gidip gelirken hep aynı yolu kullanırdı. Bu yüzden El-Esbat Kapısı'ndaki polisler, onu çok iyi biliyordu." dedi.

Oğlunun öldürülme anına ilişkin detayları olay sırasında orada bulunan bir öğretmeninden dinlediğini aktaran Rana, şunları söyledi:

"İyad, cumartesi sabahı biz uyurken evden çıktı. Genelde evden çıkarken çöp poşetini de alır atardı. Maskesini, eldivenini giymiş, elinde çöp poşeti olduğu halde yürüdüğü bir video kaydı da var. Daha sonra polis ona seslenmiş ve o da koşmaya başlamış. Çünkü ordudan, polislerden çok korkardı. O koşmaya başlayınca, polisler ayağına ateş etmiş.

El-Esbat Kapısı önünde bir çocuk gibi sinmiş. İleride öğretmeni Verde Ebu Hadid'i görünce 'Ben onunlayım, ben onunlayım' diye bağırmaya başlamış. Öğretmeni Ebu Hadid de İyad'ın özel ihtiyaç sahibi olduğunu söylemiş ancak askerler durmamış."

"EVDE MELEK GİBİ OLURDU, DIŞARIDA OLUP GECİKTİĞİNDE YÜREĞİM DARALIRDI"



Polislerin bu kez İyad'ı korumaya çalışan öğretmenine silah doğrulttuğunu ve örtüsünü çıkarmaya zorladığını dile getiren Rana, daha sonra da oğlu İyad'ı şehit ettiklerini kaydetti.

İyad'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 ay kapalı kalan Mescid-i Aksa'nın yeniden açıldığı tarihten bir gün önce şehit edildiğini belirten anne Rana, Mescid-i Aksa'nın açılışıyla oğlunun öldürülmesi hadisesi arasında bir ilişki olabileceğini ifade etti.

İkisi kız, biri erkek (İyad) üç çocuğu bulunduğunu kaydeden Rana, "O benim tek oğlumdu. Otizmliydi. Onu doktordan doktora taşıdım. Tedavisi için çabaladım. Sıradan bir insandı. Hele evde melek gibi olurdu. Dışarıda olup geciktiğinde, yüreğim daralırdı. Kapıdan içeri girdiğinde ise içim huzur dolardı, rahatlardım. Evde olmadığı zamanlar çok endişelenirdim. Ömrümün uzunca bir kısmını ona feda ettim. Şimdi burada yanımda olsa bir yüz yıl daha ona hizmet ederdim." diye konuştu.

"İSRAİL POLİSİNİN FİLİSTİNLİLERİ NASIL KÜÇÜK GÖRDÜĞÜNÜ GÖSTEREN YENİ BİR DELİLDİR"



İyad için kurulan taziye çadırına gelen İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Mansur Abbas da "İyad'ın ölümünün kasıtlı bir suç olduğunu" belirterek, "Bu yapılan, Kudüs'teki İsrail polisinin Filistinlileri nasıl küçük gördüğünü, onlara normal insan olarak muamele etmediğini, kolaylıkla yaşam haklarını ihlal eden bir suç işleyebildiklerini gösteren yeni bir delildir." ifadelerini kullandı.

Abbas, bu ihlalleri takip ettikleri bir mekanizma oluşturduklarını da kaydetti.