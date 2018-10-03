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İsrail askerleri Gazze sınırında 7 Filistinliyi yaraladı

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İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaralandı.

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Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, 4'ü Cibaliye kampının doğusunda, 3 ise Gazze'nin doğusunda olmak üzere 7 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 34'ü çocuk 190'dan fazla Filistinli şehit oldu, binlerce kişi yaralandı.

(AA)

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