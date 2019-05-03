İsrail askerleri Batı Şeria'da yabancı aktivistleri gözaltına aldı

Filistinli ve yabancı aktivistler, Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güney kesiminde Filistinlilere ait küçük yerleşim yerlerine giden toprak yolu düzenlemek için etkinlik başlattı.

Çok sayıda Filistinli ve yabancı aktivistin katıldığı çalışmalar sırasında İsrail güçleri, yolun Oslo Anlaşması'na göre "C" bölgesi içinde kaldığı ve kapalı askeri bölgede olduğu iddiasıyla bölgeye baskın yaptı.

Askerler, yaklaşık 15 Filistinli ve yabancı aktivisti gözaltına alırken, yabancı aktivistlerin uyrukları hakkında bilgi edinilemedi.

Etkinliğe katılan aktivistlerden Ashley Bord, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilere destek olmak için bu faaliyette yer aldıklarını belirtti.

Bord, bölge sakinlerinin temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasının hakları olduğunu ancak İsrail'in bunu engellediğini ifade etti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

(AA)