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İsrail, ABD'li vekil Tlaib'in ailesini ziyaret etmesine izin verdi

İsrail, ABD'li vekil Tlaib'in ailesini ziyaret etmesine izin verdi

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekili Rashida Tlaib'in Batı Şeria'daki ailesini ziyaretine izin verdi.

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekili Rashida Tlaib'in Batı Şeria'dakiailesini ziyaretine izin verdi.

Deri'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekili Tlaib'in ailesinin ziyaret talebinin onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, Tlaib'in dün gece Deri'ye, "İsrail'in uyguladığı kurallar çerçevesinde ailesini ziyaret edeceği yönünde vaadini içeren" bir mesaj gönderdiği bunun üzerine ABD'li vekilin ülkeye yalnızca insani amaçlarla ziyaretine izin verildiği kaydedildi.

Tlaib, ailesini özellikle 90'lı yaşlardaki büyükannesini ziyaret etmek istediğini bunun belki de onu görmek için son şansı olduğunu içeren bir mesajı İsrail'e göndermiş, İsrail'in kurallarına saygı duyacağına ve ziyaret sırasında İsrail'i boykota yönelik herhangi bir propaganda yapmayacağına dair söz vermişti.

İsrail, dün ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a ülkeye giriş yasağı getirmişti.

AA

 

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