İspanya'da yeni yasama dönemi polemiklerle açıldı

Meclis ve Senatoda başkanlık seçimi ve yemin töreninin yapıldığı ilk güne, tutuklu Katalan siyasetçiler ve ilk defa meclise giren aşırı sağ görüşlü Vox partisinin ayrılıkçı Katalan siyasetçileri protestosu damgasını vurdu.

Madrid'deki Soto del Real cezaevinden sabah erken saatlerde meclis binasına getirilen tutuklu 4 Katalan milletvekili, gergin geçen Genel Kuruldaki yemin töreninden sonra öğle saatlerinde polis ve jandarma eşliğinde cezaevine geri götürüldü.

Yasa dışı olmasına rağmen bağımsızlık referandumunu organize ederek devlete karşı ayaklanma suçundan tutuklu yargılanan Katalan milletvekillerinden eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, yemin ederken "Cumhuriyetçi taahhüdüyle, siyasi bir mahkum olarak ve yasal zorunluluktan söz veriyorum." ifadesini kullandı.

Liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partisinin lideri Albert Rivera, "siyasi mahkum" ifadesinden dolayı Junqueras'ın yemininin geçersiz sayılıp, tekrarlanmasını istese de Meclis Başkanı bu talebi kabul etmedi. Ayrıca Junqueras'ın Genel Kurul salonunda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile el sıkışarak, "Konuşmamız lazım." demesi dikkati çekti.

Diğer ayrılıkçı Katalan milletvekilleri de yeminlerini "özgürlük, cumhuriyet ve tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması" ifadeleri üzerine yaptı. Katalan siyasetçilerin yemini, Genel Kurul salonundaki aşırı sağ görüşlü Vox partisi ve bir grup C's milletvekili tarafından meclis sıralarına vurularak ve gürültü çıkartılarak protesto edildi.

- Meclis ve Senato başkanları sosyalist Katalanlardan seçildi

Diğer yandan genel seçimlerden birinci siyasi parti olarak çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamayan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Katalan adayları Meclis ve Senato başkanlıklarına seçildi.

PSOE'nin Barselona milletvekili Meritxell Batet, 2. tur oylama sonrasında İspanya'da demokrasi tarihinin 3. kadın meclis başkanı oldu. Batet, 350 sandalyeli mecliste PSOE, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos, Bask Milliyetçi Partisi (PNV), Kanarya Koalisyonu (CC) ve Kantabria Bölgesel Partisinin (PRC) oylarıyla toplam 175 milletvekilinin desteğini aldı.

Ayrılıkçı Katalan siyasi partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalonya için Birlik (JxCAT) milletvekilleri ise boş oy kullandılar.

Bu arada İspanya'da parlamentonun üst kanadı olan Senato'da 30 yıl aradan sonra ilk kez çoğunluğu elde eden sosyalistler, aday gösterdikleri PSOE Barselona senatörü Manuel Cruz'un ilk turda Senato Başkanı seçilmesini sağladı. Cruz, 266 sandalyeli Senatoda 140 oyla başkan seçildi.

ERC'den senatör seçilen, tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden Raul Romeva da diğer 4 tutuklu milletvekili gibi cezaevinden polis eşliğinde Senatoya getirilip, yemin ettikten sonra cezaevine geri götürüldü.

- Katalan siyasetçilerin milletvekilliklerinin askıya alınması isteniyor

Öte yandan Meclis Divan Başkanlığının gündemindeki ilk konunun, tutuklu Katalan siyasetçilerin milletvekilliklerinin askıya alınması olacağı bildirildi. Meclis Başkanı Batet göreve başlamasından dolayı yarın Kral 6. Felipe tarafından kabul edileceğini açıklarken, tutuklu Katalan milletvekillerinin durumunun Kral ile görüşmenin sonrasında Meclis Divan Başkanlığında ele alınacağını söyledi.

Batet'in Meclis Başkanı olarak ilk konuşmasında "İspanya'yı tek başına temsil eden hiçbir siyasi parti yoktur. Aramızdan hiçbiri tek başına halk değildir. Hep birlikte halkız. Farklı ve çoğulcu bir meclis var çünkü İspanya böyle. Bu bizim zenginliğimiz. Hukuk devletine ve demokrasinin siyasi oyunlarının kurallarına saygı göstereceğiz." şeklindeki ifadeleri dikkati çekti.

- Yeni hükümetin temmuz ayından önce kurulması beklenmiyor

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerde tek başına iktidar olacak çoğunluğu bulamayan PSOE, azınlık veya koalisyon hükümetleri olasılıklarıyla ilgili görüşmelerini devam ettiriyor. PSOE'nin sadece aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile varacağı bir anlaşma hükümet kurmak için yeterli olmazken, dışarıdan ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin de desteği gerekiyor.

İspanyol basını yeni hükümetin temmuz ayından önce kurulmasını öngörmüyor.

(AA)