İspanya'da seçimleri sosyalistler kazandı

Seçimleri, Başbakan Pedro Sanchez’in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) kazansa da tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemedi. İspanya devlet televizyonu RTVE'nin açıkladığı sandık başı anket sonuçlarına göre, 359 sandalyeli mecliste PSOE 116-121, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 69-73, Vatandaşlar (C's) 48-49, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42-45, aşırı sağ görüşlü Vox 36-38, ayrılıkçı yanlısı Katalonya Cumhuriyetçi Solu 13-14, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6, Katalonya için Birlik 5, Eh Bildu 2, Navarra 2, Valencisya'da faaliyet gösteren Compromis 1, Kanarya koalisyonu 1, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı ittifak Front Republica 1 sandalye aldı.