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  3. İspanya'da hükümet zorda! 3 bin kişiden 'cinayet' davası

İspanya'da hükümet zorda! 3 bin kişiden 'cinayet' davası

İspanya'da hükümet zorda! 3 bin kişiden 'cinayet' davası

İspanya'da binlerce Kovid-19 mağduru, hükümete koronavirüs salgınına karşı sorumsuz ve geç davranıp muhtemel bir cinayet suçu işlemekten dava açtı.

İspanya’da koronavirüs salgınında yakınlarını kaybettiklerini söyleyen 3 bin 268 kişi, “salgının yönetiminde muhtemel bir cinayet suçu işlemek” suçlamasıyla hükümete karşı Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Dilekçelerini sunan binlerce kişi, Başbakan Pedro Sanchez ve kabinesini suçladı. Hükümete “virüse karşı mücadelede yetersiz tedbir almak, geç, sorumsuz ve kötü hareket etmek” suçlamaları yöneltildi.

SUÇLU KADINLAR GÜNÜ

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm ülkede geniş çaplı gösteri yapılmasına izin verilerek salgının ülkede bu kadar fazla yayılmasına neden olunduğu” iddiası da dilekçede yer aldı. İspanya’da şimdiye kadar 26 bin 744 kişi öldü, 227 bin vaka var. 

İspanya’da huzur evlerinde ölenlerin fotoğrafları sergilenmişti. Öte yandan ülkeye yurtdışından gelecek olanlara 14 gün karantina kuralının uygulanacağını duyurdu. 


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