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  3. İspanya'da dört günden koronavirüsten yeni ölüm rapor edilmedi
11 Haziran 2020 Perşembe 20:10 | Son Güncelleme:

İspanya'da dört günden koronavirüsten yeni ölüm rapor edilmedi

İspanya'da dört günden koronavirüsten yeni ölüm rapor edilmedi

Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da en çok kayıp yaşayan ülkeler arasında olan İspanya'da dört günden beri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

AA'nın aktardığı habere göre, son iki haftadır Kovid-19 kaynaklı geçmiş verileri revize eden ve değiştirdiği kriterlerle ölü sayısını haftalık açıklayan Sağlık Bakanlığı, son dört günlük kayıtlarla ilgili yeni ölüm bildirmedi.

Güncellenen verilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı değişmeyerek 27 bin 136'da kaldı, haftalık ölü sayısı ise 32 olarak açıklandı.

Toplam 8 bin 691 kişiyle Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü özerk yönetim Madrid'de ise son bir haftada 10 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ayrıca, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 156 olduğu ve toplamda 242 bin 707'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Yeni vaka sayısı dün 167 olarak açıklanmıştı.

Kademeli normalleşme sürecinde son aşamaya gelen İspanya'da Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

İspanya, 15 Haziran'da sınırlarını açacak Avrupa'daki birçok ülkeden farklı olarak yabancı turistleri 1 Temmuz'dan sonra kabul etmeye başlayacak.

İSPANYA'DA 2,8 MİLYONDAN FAZLA PCR TESTİ YAPILDI

Sağlık Bakanı Salvador İlla, Meclis Sağlık Komisyonunda yaptığı konuşmada, "4 Haziran'a kadar 2,8 milyondan fazla PCR testi yapıldı. Buna 1,6 milyon hızlı testi de eklersek toplamda 4,4 milyon analiz yapıldı." bilgisini paylaştı.

İlla, "Aşı bulmak, aciliyet gerektiren bir konu. Herkes için erişilebilir olması esas teşkil ediyor. Bu, sosyal adalet ve insanlık onuru meselesi." dedi.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1504'e çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 310 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 35 bin 910'a yükseldiği bildirildi.

Portekiz'de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90'ından fazlası başkent Lizbon ve çevresinde görülüyor.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 22 bin 2 olduğu duyuruldu.

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