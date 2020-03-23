İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo hastaneye kaldırıldı

İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Calvo'ya koronavirüs testi yapılacağı açıklandı.

Koronavirüs bilançosunun her geçen gün arttığı İspanya'da ölü sayısı son 24 saat içinde 1720'den 2182'ye yükseldi. Ülkede koronavirüse bağlı vaka sayısı ise 33 bin 89 olarak açıklandı.