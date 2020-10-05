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05 Ekim 2020 Pazartesi 09:15 | Son Güncelleme:

İslam karşıtlığıyla bilinen Eivind Lid evinde ölü bulundu

İslam karşıtlığıyla bilinen Eivind Lid evinde ölü bulundu
AA

Norveç'te İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı grup Sian'ın üyelerinden Dan-Eivind evinde ölü bulundu.

Norveç'in Kristiansand kentinde İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian'ın üyelerinden Dan-Eivind Lid, hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan Lid'in vücudunda yaralar tespit edildiği öğrenildi.

AA'nın Norveç devlet televizyonu NRK'dan aktardığı habere göre, polis 48 yaşındaki Eivind Lid'in ölümüne ilişkin cinayet şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian'ın Ağustos ayında Bergen kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna katılan Eivind Lid, Sian'ın lideri Lars Thorsen'e verdiği destekle biliniyor.

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