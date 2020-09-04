04 Eylül 2020 Cuma 03:49 | Son Güncelleme:
İslam düşmanlığı için vatandaşlık alıyorlar
İsveç'e 2 yıl giriş yasağı olan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmak için bu ülkenin vatandaşlığına başvurdu.
Irkçı siyasetçi, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan İsveç Büyükelçiliği’ne giderek, İsveç asıllı babası hasebiyle vatandaşlık hakkı olduğunu belirtti. Stockholm’de 12 Eylül’de Kur’an-ı Kerim yakmak için polisten izin istediklerini aktaran Paludan bunu mutlaka yapacaklarını söyledi.