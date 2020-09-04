İslam düşmanlığı için vatandaşlık alıyorlar

Irkçı siyasetçi, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan İsveç Büyükelçiliği’ne giderek, İsveç asıllı babası hasebiyle vatandaşlık hakkı olduğunu belirtti. Stockholm’de 12 Eylül’de Kur’an-ı Kerim yakmak için polisten izin istediklerini aktaran Paludan bunu mutlaka yapacaklarını söyledi.