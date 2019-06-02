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02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:00

İslam dünyasından Erdoğan'a teşekkür

İslam dünyasından Erdoğan'a teşekkür

İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin kapanış bildirgesinde, önceki dönem başkanı olan Erdoğan’a gösterdiği çabalar için teşekkür edildi. Zirveye Filistin sorunu damgasını vurdu.  

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde, Filistin halkının meşru haklarıyla bağdaşmayan barışçıl çözüm önerilerinin reddedildiği belirtilerek, Filistin’e yönelik mesajlar ağırlık kazandı. Kapanış bildirgesinde Türkiye’nin, İİT’nin önceki dönem başkanlığında harcadığı çabalardan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ve takdir mesajları iletildi. 

FİLİSTİN’İ SAVUNDU 

Bildirgede, “Türkiye’nin 2016-2019 yılları arasında başarılı bir  şekilde yürütttüğü İİT’nin 13. dönem başkanlığı ve Kudüs için düzenlenen iki  olağanüstü zirve başta olmak üzere harcadığı çabalardan dolayı” Başkan Erdoğan’a teşekkür ve takdir mesajları iletildi. Ramazan ayından sonra Amerikan yönetiminin “yüzyılın anlaşması” planı olarak adlandırılan Filistin-İsrail barış anlaşması için harekete geçmesi bekleniyor. Bu çerçevede ABD’nin, bu ay sonunda Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenleyeceği ortak çalıştayın, ABD’nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklanması beklenen “yüzyılın anlaşması” planı kapsamındaki  ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor. 

GAZZE İÇİN HAREKET 

Sonuç bildirgesinde ayrıca Filistinli gruplardan ulusal mutabakat sürecini bir an önce  tamamlamaları, Filistin hükümetinin Gazze’deki tüm sorumluluğu üstlenmesi ve en  yakın zamanda seçimlerin yapılması istendi. 

Mekke’yi koruyacağız 

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)  14’üncü olağan zirvesi için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  “Vatanlarımızın kalkınması ve toplumlarımızın gelişmesine engel olmaması için  bölgedeki saldırı tehditlerine ve sabotaj eylemlerine kararlılıkla karşı  koyacağız” ifadesini kullandı. Kral, “Mekke’de ve İslam ülkelerinde istikrarı sağlamamak üzere toplanacağız” ifadesine yer verdi. 

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