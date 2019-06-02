İslam dünyasından Erdoğan'a teşekkür

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde, Filistin halkının meşru haklarıyla bağdaşmayan barışçıl çözüm önerilerinin reddedildiği belirtilerek, Filistin’e yönelik mesajlar ağırlık kazandı. Kapanış bildirgesinde Türkiye’nin, İİT’nin önceki dönem başkanlığında harcadığı çabalardan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ve takdir mesajları iletildi.

FİLİSTİN’İ SAVUNDU

Bildirgede, “Türkiye’nin 2016-2019 yılları arasında başarılı bir şekilde yürütttüğü İİT’nin 13. dönem başkanlığı ve Kudüs için düzenlenen iki olağanüstü zirve başta olmak üzere harcadığı çabalardan dolayı” Başkan Erdoğan’a teşekkür ve takdir mesajları iletildi. Ramazan ayından sonra Amerikan yönetiminin “yüzyılın anlaşması” planı olarak adlandırılan Filistin-İsrail barış anlaşması için harekete geçmesi bekleniyor. Bu çerçevede ABD’nin, bu ay sonunda Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenleyeceği ortak çalıştayın, ABD’nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklanması beklenen “yüzyılın anlaşması” planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

GAZZE İÇİN HAREKET

Sonuç bildirgesinde ayrıca Filistinli gruplardan ulusal mutabakat sürecini bir an önce tamamlamaları, Filistin hükümetinin Gazze’deki tüm sorumluluğu üstlenmesi ve en yakın zamanda seçimlerin yapılması istendi.

Mekke’yi koruyacağız

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14’üncü olağan zirvesi için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatanlarımızın kalkınması ve toplumlarımızın gelişmesine engel olmaması için bölgedeki saldırı tehditlerine ve sabotaj eylemlerine kararlılıkla karşı koyacağız” ifadesini kullandı. Kral, “Mekke’de ve İslam ülkelerinde istikrarı sağlamamak üzere toplanacağız” ifadesine yer verdi.