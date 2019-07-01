Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7004
  • 6,4587
  • 253.796
  • 98.744
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İşgalci İsrail'in Suriye'de de sivilleri bombaladığı iddia edildi

İşgalci İsrail'in Suriye'de de sivilleri bombaladığı iddia edildi

İşgalci İsrail'in Suriye'de de sivilleri bombaladığı iddia edildi

Rejim medyası tarafından saldırılarda 4 sivilin öldüğü 21 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

İsrail'in savaş uçaklarının Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, İsrail uçakları Lübnan hava sahasından başkent Şam'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı.

Saldırılarılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırların hedefindeki Şam'ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu ileri sürüldü. İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı. İsrail uçakları 12 Haziran'da ülkenin güneyinde rejime ait bir askeri hedefi bombalamıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncunun son fotoğrafı hayranlarını şaşırttı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Yasmin Erbil sinyali vermişti, Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi

Ivanka Trump sosyal medyada alay konusu oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti

Kehribar Güneş Tutulması ne zaman? Türkiye’den izlenebilecek mi?