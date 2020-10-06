İşgalci Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İşgalci Ermenistan silahlı güçlerinin, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği bombalı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerlerken, işgalci Ermenistan silahlı güçleri sivillerin yaşadığı bölgelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. işgalci Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye yaptığı bombalı saldırı, güvenlik kameralarının görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, Genceliler iş yerlerinde çalışırken veya alışveriş yaparken işgalci Ermeni güçlerinin attığı bombanın düştüğü görülüyor. Ticaret merkezinin en yoğun olduğu saatte yapılan saldırıda, merkezin isabet alan bölgesinde yangın çıktığı, dükkanların camlarının kırıldığı, insanların yaralandığı kayıtlarda yer alıyor.

Azerbaycan'da sivilleri hedef alan işgalci Ermenistan'ın Gence'ye yönelik söz konusu saldırısında 32 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan'da 27 Eylül'den bu yana işgalci Ermeni güçlerinin saldırılarında 27 sivil hayatını kaybetti, 141 sivil yaralandı.