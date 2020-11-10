İşgalci Ermenistan'da ortalık fena karıştı: Meclis Başkanını linç etti

Azerbaycan ordusu karşısında ağır bir yenilgi alarak cepheden çekilme kararı alan işgalci Ermenistan'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan halkı, Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ı linç etti.

İŞGALCİ ERMENİSTAN'DA İŞLER KARIŞTI

Azerbaycan ile anlaşma imzalayıp geri çekilmeyi kabul etmesi Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı karıştırdı.

MECLİS BAŞKANI'NI LİNÇ ETTİLER

Öfkeli Ermenistan halkı hükümet binasına saldırdı. Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan protestocular tarafından linç edildi.

Mirzoyan, makam aracından çıkarılıp darp edildi.

HEMEN AMELİYATA ALINDI

Mirzoyan'ın bir çete tarafından dövüldüğü, daha sonra hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı öğrenildi.