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  • İşgalci Ermenistan'a "Grad" darbesi: Hepsi imha edildi
03 Kasım 2020 Salı 09:27 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan'a "Grad" darbesi: Hepsi imha edildi

İşgalci Ermenistan'a "Grad" darbesi: Hepsi imha edildi
AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan güçlerinin gece boyunca yerleşim yerlerine saldırdığını açıkladı. Cephenin farklı bölümlerinde işgalci Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildi. İşgalci Ermenistan ordusu, cephenin farklı bölümlerinde çok sayıda teçhizat ve askeri personel kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı. Cephe, Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti.

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan işgalci Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde işgalci Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İşgalci Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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