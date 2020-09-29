İşgalci Ermenistan sivilleri hedef aldı: 10 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Başsavcılığının ortak açıklamasında, işgalci Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda 10 Azerbaycanlı'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

AA'nın haberine göre, 10 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, 30 sivilin yaralandığı, hayatını kaybeden sivillerden ikisinin 13 ve 14 yaşlarında ortaokul öğrencileri olduğu belirtildi.

İşgalci Ermenistan ordusu, 27-29 Eylül'de sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla saldırıda bulunmuştu.