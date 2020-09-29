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  • İşgalci Ermenistan sivilleri hedef aldı: 10 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
29 Eylül 2020 Salı 15:18 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan sivilleri hedef aldı: 10 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

İşgalci Ermenistan sivilleri hedef aldı: 10 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
AA

İşgalci Ermenistan ordusunun, sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 10 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Başsavcılığının ortak açıklamasında, işgalci Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda 10 Azerbaycanlı'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

AA'nın haberine göre, 10 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, 30 sivilin yaralandığı, hayatını kaybeden sivillerden ikisinin 13 ve 14 yaşlarında ortaokul öğrencileri olduğu belirtildi.

İşgalci Ermenistan ordusu, 27-29 Eylül'de sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla saldırıda bulunmuştu. 

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