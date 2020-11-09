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  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan sınırda ateşkesi ihlal etti"
09 Kasım 2020 Pazartesi 09:17 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan sınırda ateşkesi ihlal etti"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan sınırda ateşkesi ihlal etti"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgalci Ermenistan'ın sınırda ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

İşgalci Ermenistan'ın, sınırdaki Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği öğrenildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı konuya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalci Ermenistan’ın, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun Ermenistan- Azerbaycan devlet sınırında bulunan birliklerinin mevzilerine havan ve hafif silahlarla ateş açtı. Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde bulunan askeri birliklerimizin mevzilerine, Ermenistan'ın Berd ve Çemberek bölgelerinden aralıklı olarak ateş edildi."
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