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  • İşgalci Ermenistan ordusu dağılıyor: 2 kritik isim görevden alındı
27 Ekim 2020 Salı 13:55 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan ordusu dağılıyor: 2 kritik isim görevden alındı

İşgalci Ermenistan ordusu dağılıyor: 2 kritik isim görevden alındı
AA

İşgalci Ermenistan ordusu dağılmaya devam ediyor. Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan ve işgalci Ermenistan ordusunun askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes görevden alındı.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan görevden alındı.

AA'da yer alan habere göre, Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan’ın Dağlık Karabağ’da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtti.

Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtarmıştı.

Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan işgalci Ermenistan ordusunun askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes görevden alındı.

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