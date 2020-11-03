İşgalci Ermenistan bu kez bir okulu yıktı

Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken, Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusuna, karşı ağır kayıplar veren Ermenistan güçleri Terter’de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış ‘beyaz fosforlu top mermisi’nin kullanıldığı saldırada bölgede büyük yıkım meydana gelirken, sivillerin sığınaklara sevk edilmesi olası bir facianın önüne geçti. Ermenistan ordusu dün ayrıca Ağdam kentinde bulunan bir okulu vurdu. Okulun ön kısmı yıkılarak yerle bir olurken, tüm pencereleri de dağıldı. Okul kullanılamaz hale geldi.

HOCALI’NIN SORUMLUSU AĞIR YARALI



Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait bir İHA, 4 “Grad” füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın komuta kademesine de darbe indirmeye devam ediyor. 1992 yılındaki Hocalı katliamının sorumlularından Aramo taburunun komutanı Albay Aram Torgomyan dünkü bombardımanda ağır yaralandı.

GENERALDE AMERİKAN KAMUFLAJI



Dağlık Karabağ’ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamo Aghajanyan, Ermenistan ordusunun brifinginde Amerikan ordusu üniforması ile görüntülere yansıdı. Ermenistan ordusunun brifinginde Amerikan ordusu üniforması ile görüntülere yansıyan general dikkat çekti. Görüntüler üzerine ABD’nin Ermenistan’a yardım ettiği iddiası ortaya atıldı.

BM’DEN SAVAŞ SUÇU UYARISI



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Dağlık Karabağ savaşında sivil yerleşim yerlerine ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılardan endişe duyduğunu belirterek, sivillere yönelik saldırıların savaş suçu olabileceği uyarısında bulundu. Bachelet’in açıklamasında, Azerbaycan’ın Gence, Terter ve Berde gibi yerleşim yerlerindeki sivillere yönelik Ermenistan saldırılarını kınamaması dikkati çekti.